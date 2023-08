Atletas guamareenses de wrestling são campeões do JUVERN´S e garantem vaga para o campeonato brasileiro

Os atletas guamareenses de WRESTLING Dilvo Silva (65kg), da Escola Municipal Benvinda e Jheck Guimarães (55kg) Escola Estadual Monsenhor Joaquim Honório, foram campeões em suas categorias, garantindo vagas para o Campeonato Brasileiro que acontecerá em Ribeirão Preto/SP, no período de 02 a 09 de setembro deste ano. A etapa final de classificação do JUVERN´S que consagrou os atletas aconteceu em Natal, no dia 5 de agosto.

Os atletas foram acompanhados pela coordenadora de Esportes da Secretaria de Educação, Naire Machado e pelo professor de Educação Física da Escola Benvinda, e contam com o apoio da Prefeitura Municipal de Guamaré, por meio das Secretarias de Educação e de Esportes, “A dedicação e determinação dos nossos atletas é determinante para alcançarmos esses resultados, mas também é fruto de um trabalho coletivo de todos os professores colaboradores que fizeram esse momento acontecer, e do apoio do prefeito Arthur Teixeira que é sempre muito sensível à valorização dos nossos atletas”, comenta Naire.

Para o secretário Municipal de Educação de Guamaré, Renato Dantas, a postura da gestão em valorizar o esporte aliado à educação é fundamental para os resultados conquistados nos Jogos da Juventude Escolar do Rio Grande do Norte (JUVERNS). “Estamos investindo não apenas na melhoria da infraestrutura das escolas, como também no bem estar dos nossos alunos. E a prática de esportes na escola é um exemplo desse trabalho multidisciplinar que apresenta excelentes resultados, dentro e fora de sala de aula”, ressalta o secretário.

Assecom/PMG