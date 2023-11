Atletismo da Escola Municipal Maria Madalena em Alta!

Os alunos da Escola Municipal Professora Maria Madalena da Silva, localizada na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré, protagonizaram uma cena épica no esporte.

Eles brilharam na regional dos JERNS 2023 realizado na ultima terça feira (07), no campus do IFRN Macau. O evento contou com mais de 200 alunos das escolas municipais, estaduais e privada da região.

A Escola Maria Madalena contou com uma delegação de 23 alunos, onde 19 conquistaram medalhas, com destaque para os alunos:

Ketilly Iasmim ouro nos 60m rasos,150m rasos e revezamento 5x60m rasos;

Beatriz Trajano ouro nos 400m rasos, salto em distância e revezamento 5x60m rasos;

José Jadson ouro no lançamento de dardo, revezamento 4x100m rasos e prata no salto em distância;

Anderson José ouro nos 200m rasos, revezamento 4×100 e prata nos 100m rasos;

João Victor ouro nos 400m rasos, revezamento 4×100 e prata nos 200m rasos.

O trabalho que iniciou no começo do ano letivo, buscou por meio do esporte e a educação revelar futuros atletas. A modalidade de atletismo tem despertado cada vez mais interesse das crianças e adolescente da comunidade. E os frutos estão surgindo como atleta Ketilly Iasmim 4° colocada no JEBS 2023(Jogos brasileiros escolares),na cidade de Brasília e o Miguel Hudson classificado para etapa nacional das PARALIMPIADAS, que será realizada agora dia 27 de Novembro na cidade de São Paulo.

“O nosso primeiro passo foi sonhar, o segundo foi planejar e terceiro ter disciplina. Considero esses três pilares indispensáveis para o êxito de qualquer projeto, somado a isso, vêm todo apoio que recebemos da equipe da escola, coordenação de educação física, secretaria de educação, secretaria de esportes e prefeitura municipal de Guamaré.”

Quadro de medalhas

21 medalhas de ouro

07 medalhas de prata

06 medalhas de bronze