ATO POLÍTICO MARCA FILIAÇÃO DE ADRIANO DIÓGENES NO PODEMOS

Um grande evento ocorrido neste sábado (16), no Hotel Holiday Inn em Natal, marcou o ato de filiação e posse dos presidentes das comissões municipais do Podemos RN (PODE), com presença do Secretário-Geral do Podemos, Luiz França, do Senador Styvenson Valetim, de deputados federais e estudais, além de inúmeros políticos e simpatizantes.

Dentre os novos filiados: vereadores e prefeitos, a chegada do ex-Prefeito e Guamaré Adriano Diógenes foi comemorada por lideranças políticas do Estado, os quais destacaram a necessidade de resgatar Guamaré, uma cidade com grande potencial econômico e extremamente importante para o Estado.

Em sua fala o Senador Styverson assegurou àqueles que aderiam ao projeto do Podemos que terão sua fidelidade, sem intervenções externas. Disse: “Podemos fazer uma política diferente, coerente e correta, ingratidão aqui não.” O recado do senador foi duro e direto, ressoando abertamente em Guamaré, onde forças políticas articulam tomada de partidos no sentido de impedir concorrentes da disputa.

Em sua fala Adriano foi direto e ressaltou a necessidade de resgatar a dignidade do povo de Guamaré: “ninguém é tão grande a ponto de achar que não precisamos servir ao povo. Nem o povo deve ter o sentimento pequeno a ponto de não se achar importante, o povo deve ser o protagonista, chega de abandono administrativo, de perseguição, de mentiras, de injustiça e ingratidão de que jurou servir ao povo. Escolhemos o Podemos, para juntos ajudarmos a nossa cidade, nossa querida Guamaré, junto com Senador Styverson e uma bancada de lideranças, vamos juntos para mudar Guamaré”.

Ladeado pelo vereador Leandro Félix, Adriano foi acompanhado de uma comitiva com várias lideranças políticas, pré-candidatos e simpatizantes do Podemos. O anúncio movimentou o cenário político local.