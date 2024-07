AVIÃO FAZ POUSO DE EMERGÊNCIA NO AEROPORTO ALUÍZIO ALVES APÓS FORTE TURBULÊNCIA

Uma aeronave da companhia Air Europa que partiu de Madri com destino a Montevidéu, no Uruguai, foi forçada a realizar um pouso de emergência no Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, na madrugada desta sexta-feira, após enfrentar uma intensa turbulência. De acordo com relatos dos passageiros, a turbulência foi tão severa que várias pessoas foram arremessadas contra o teto da aeronave, e alguns assentos chegaram a se desprender.

Imediatamente após o pouso, equipes do SAMU Metropolitano e SAMU Natal, juntamente com o Corpo de Bombeiros, foram acionadas para prestar socorro aos feridos. Pelo menos 30 passageiros foram levados a hospitais em Natal, apresentando escoriações, fraturas nos membros inferiores e superiores, além de traumas faciais e traumatismos cranioencefálicos (TCE).

Os detalhes completos sobre a gravidade das lesões ainda estão sendo avaliados pelas equipes médicas. A situação dentro da aeronave durante a turbulência foi descrita como caótica, com muitos passageiros expressando choque e pânico.

A aeronave permanece em solo enquanto as autoridades aéreas e a companhia responsável pelo voo avaliam as condições para a continuação da viagem. Ainda não há informações precisas sobre quando e a que horas o voo poderá seguir para Montevidéu. Os passageiros estão sendo atendidos e, quando necessário, encaminhados para unidades hospitalares para tratamento mais detalhado.

Este incidente ressalta a importância dos protocolos de segurança e da rápida resposta das equipes de emergência. A causa exata da turbulência extrema está sendo investigada, e as autoridades prometem uma análise completa para garantir a segurança de futuros voos na rota.

A companhia aérea ainda não se pronunciou oficialmente sobre o incidente, mas deve fornecer atualizações em breve sobre o estado dos passageiros e a continuidade da viagem.

Confira a nota do Aeroporto:

A Zurich Airport Brasil confirma o pouso de emergência ocorrido durante a madrugada desta segunda-feira (01), no Natal Airport.

Um avião da cia aérea Air Europa, que fazia o trajeto Amsterdã-Montevideo, realizou um pouso de emergência devido a uma turbulência, necessitando de apoio médico para alguns aos passageiros, que foram encaminhados a unidade de saúde mais próxima da região para realizarem atendimento médico.

Confira a nota da Sesap:

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) informa que, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do Rio Grande do Norte, realizou a remoção de 30 pessoas que estavam no voo que fazia o trajeto entre Madri e Montevidéu e realizou pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Natal na madrugada desta segunda-feira (1°). O SAMU RN foi acionado pela concessionária que gere o aeroporto e atendeu a ocorrência com 15 ambulâncias, com apoio de unidades do SAMU Natal, do Corpo de Bombeiros e do próprio aeroporto. Os passageiros foram avaliados e encaminhados a hospitais na capital, em sua maioria para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel.

