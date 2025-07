BAURU CANTOR: O HOMEM TÁ ESTOURADO

Logo após a matéria do blog que revelou um talento então desconhecido de Weverton Marilio Araújo, mas conhecido como Bauru, o cara tá fazendo o maior sucesso, em especial, depois que o prefeito Hélio curtiu a postagem, acreditou em seu potencial, e colocou a mão no ombro dele. O homem disparou ganhando popularidade, reconhecimento e aceitação do público.

O sorriso largo da imagem é uma prova viva que o cantor está muito feliz pelo seu sucesso, e chamando muita atenção, seja por sua voz, suas músicas, seu carisma ou qualquer outro fator que o esteja tornando popular entre as pessoas. Convites não faltam pra ele cantar em festa de São João e São Pedro, sua agenda de show para julho é muito boa.

O cantor não deixou ninguém parado com sua apresentação no São Pedro da Lage no centro da cidade em Guamaré. Cantando um repertório de São João que está na boca do povo. Teve forró pé de serra, comidas típicas, milho assado, bolo de milho, churrasquinho e muita alegria.

Para sua surpresa, a festa ainda teve um gás a mais de alegria com a presença do prefeito de Guamaré, Hélio Willamy, que fez questão de prestigiar a festa. Hélio dançou, brincou, rodopiou e ainda deu uma palinha junto com o amigo. “São Pedro da Lage ao lado de pessoas maravilhosas e com a presença do nosso amigo Hélio do Povo”, disse Bauru.

Por sua vez, Hélio escreveu em postagem no instagram: Bauru! Sucesso amigo!

