BAURU: GUAMARÉ TEM UM TALENTO ESCONDIDO NA MUSICA DESCONHECIDO

Um talento na musica em Guamaré foi encontrado por amigos dentro do próprio setor de trabalho. Um vídeo que circula nas redes sociais e nos grupos de whatsapp está repercutindo na cidade e região. Ontem para sua alegria, ele recebeu o primeiro convite para cantar numa festa de São João em Guamaré, e acreditem se quiser… Ele se emocionou.

Refiro-me ao Weverton Marilio Araújo, mas conhecido como Bauru, um cara bancana, simples, trabalhador, humildade, sem vaidade. Ele presta seus serviços na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, como mecânico refrigerista, e nas horas de descanso, ele tira um tempinho para cantar aperfeiçoando sua voz, momento este que seu talento foi descoberto.

Filho de Natal, mas residente deste do ano de 2009 em Guamaré, Bauru adotou a cidade como sua. “Aqui fui acolhido e abraçado meu amigo, eu amo Guamaré cara. Tenho muito apreço e carinho por este povo acolhedor, amo as belezas naturais da nossa cidade, belezas essas jamais vista em qualquer outro lugar. Minha cidade é linda por natureza”. Comentou.

A semelhança da sua voz com a do cantor Flavio José não se mede. Um artista que ele sempre admirou. Bauru é apaixonado pelo forro pé de serra, mas ele canta todos os ritmos, o homem é bom, é espetacular. O mais novo talento da terra do ouro negro já tem nome artístico, “podem me chamar de Bauru cantor”. comentou

O prefeito de Guamaré Hélio Willamy viu o vídeo de Bauru e curtiu no instagram, ou seja, ele gostou e aprovou o talento da nossa terra. Para contratar para sua festa fale agora através do WhatsApp: (84) 998011064.

