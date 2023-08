Blog divulga estatísticas de visualização do portal dos últimos anos

Há muita gente que quer vencer rápido para alcançar um objetivo, como se isso fosse possível, mas não é. Leva-se um tempo para alcançar, mas só consegue aqueles que estejam dispostos a pagar o preço.

Queremos de público como moderador do blog agradecer aos leitores e internautas do portal por sua preciosa atenção.

A audiência prova que as postagens do blog têm chegado até ao público então desconhecidos, mas é muito importante às criticas e os elogios do leitor para que possamos melhorar ainda mais a qualidades de nossos serviços.

Esperamos aqui sempre contar com seu honroso acesso. Você é nossa razão de continuar nesta luta árdua que traz com nosso trabalho bons frutos para a população.

Somos conscientes que as marcas atingidas nos últimos três anos, só aumenta a cada dia nossa responsabilidade, de continuar fazendo um jornalismo imparcial e em prol daqueles que mais precisam… O povo!

A marca é modesta perto de outros blogs, os gigantes da região e do estado, mas pra nossa realidade não é pouca coisa. Estou feliz, porque só Deus e eu como formador de opinião sei o preço que pago para manter este canal de noticia local atualizado e vivo.

Ainda tenho muito a aprender com a blogosfera, mas peço a Deus que me der sabedoria para cumprir essa missão, que pretendo continuar a fazer com zelo e dedicação, a quem confia e respeito a quem discorda.

Estatísticas do blog dos anos 2019/2020/2021/2022. Muito Obrigado!

Ano de 2019

Ano de 2020

Ano de 2021

Anos de 2022