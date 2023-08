Blog do povo faz aniversário hoje de 12 anos

Ainda a tempo, hoje, dia 22 de agosto de 2023, completa 12 anos que DEUS nos concedeu a oportunidade de criar o Blog Guamaré em Dia, o blog do povo!

E através deste canal de notícias poder formar opinião e dividir com nossos milhares de leitores reportagens e matérias em tempo real, publicando a vida exatamente como ela é.

Eu bem sei que durante este período administrando o blog, passei por momentos de muitas adversidades, decepções, desafios, lutei na linha de frente, mas sobrevivi e estou aqui para conta a história.

Ficaram em mim as marcas das cicatrizes de guerra da blogosfera, mas vivi também muitas emoções, e por muitas vezes durante esse tempo, chorei de alegria por ter conseguido alcançar através de matérias publicadas aqui no portal a reivindicação e o objetivo, de ser e dar voz estes anos aqueles que tanto precisam deste canal de noticia… O povo!

Sou consciente que durante este tempo os ataques por mim sofridos foram e são de cunho meramente político, mas os elogios e os incentivos que vem do povo é sem duvidas o verdadeiro reconhecimento popular.

Nosso trabalho sempre foi e sempre será pautado no compromisso, na responsabilidade, retidão, transparência, honestidade e lisura, qualidades imprescindíveis a todo blogueiro e formador de opinião.

Confesso que por algumas vezes pensei em desistir, mas o que me fortalece em continuar sendo formador de opinião, é que posso dividir opiniões com os leitores mesmo que seja algo bem pessoal.

As ideias surgem nos momentos mais estranhos, e às vezes somos nós os mais fiéis admiradores e cobradores de nós mesmos, muitas vezes, me policio, reflito e me limito, para não cometer injustiça com alguém.

Hora de agradecer

Criar, editar, pesquisar, ser imparcial e manter um blog atualizado não é nada fácil. Mas eu seria muito injusto neste dia tão especial para mim, se eu não agradecesse aos meus amigos de longe e de perto, como os parceiros, aos milhares de leitores que abaixo de Deus é a força para eu continuar sendo blogueiro, chegando hoje a 12 anos no ar com 12.300 seguidores no instagram e mais de 10 milhões de visualizações de páginas.

Aos anônimos, aqueles que fazem questão de se identificar nos comentários e também aos muitos que enviam sugestões e ajudam o portal com informações em tempo real através do whatsapp do blog. Eu seria ingrato se não agradecesse e comemorasse com vocês cada minuto deste dia de mais uma primavera do portal.

São amigos que nos honram e nos prestigiam com a sua leitura, meus sinceros agradecimento por acreditar, e confiar neste pequeno canal de noticias local, o Blog Guamaré em Dia. Ainda somos pequeno no meio dos gigantes da região e do RN, mas estamos no caminho certo, trabalhando dia e noite para manter nosso povo atualizado.

Por fim, com ajuda de DEUS continuaremos trabalhando aqui com o portal… Meu dever sempre será de informar aos leitores e a população, não de convencer. Uso como empréstimo as palavras de Carol Aleixo “A busca pela audiência é importante, mas o Jornalismo só cumpre sua função quando mobiliza a sociedade de alguma forma. Aplicando a ética e a moral”.

Muito obrigado aos leitores por nos ajudar a manter o blog do povo durante estes 12 anos no ar!

Nota do Blog

Logo mais ás 20:30h haverá uma live com sorteios de prêmios para os leitores com o humorista Rhafinha, não percam!

Clique aqui no link e saiba mais:

https://guamareemdia.com/portal-faz-aniversario-mais-quem-ganha-os-presentes-sao-os-leitores-do-blog/