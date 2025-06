BLOG LANÇARÁ ENQUETE PARA POPULAÇÃO AVALIAR ATUAÇÃO DOS VEREADORES E DO PREFEITO DE GUAMARÉ

A pedido dos leitores o blog Guamaré em Dia lançará na próxima semana uma enquete no portal para avaliar a atuação dos 11 vereadores (Eudes Miranda, Carlos Câmara, Eliane Guedes, Genilson Gomes, Edinor Albuquerque, Diego de Lisete, Gustavo Santiago, Miranda Junior, Helder de Oliveira, Marcio de João Pedro, José Silva – Dedezinho), e do prefeito da cidade Hélio Willamy.

Na primeira enquete o portal irá perguntar aos internautas: ‘QUAL O VEREADOR MAIS ATUANTE?’. Para melhor identificação e votação, aparecerá a opção de voto com foto e nome do vereador para o leitor escolher e votar.

Na segunda enquete, o portal irá perguntar aos internautas: ‘COMO VOCÊ AVALIA A GESTÃO DO PREFEITO HÉLIO?’. Para melhor identificação e votação, aparecerá a foto e nome do prefeito da cidade para o leitor votar nas opções. (ÓTIMA – REGULAR – RUIM – PÉSSIMA).

Os leitores escolherão dentre os 11 vereadores que foram eleitos e reeleitos pela maioria do povo, para o mandato de 2024 à 2028 como está até o momento a sua prestação de serviço na câmara ao povo de Guamaré. Assim como também você avalia a gestão do prefeito de Guamaré, Hélio Willamy.

Lembrando que a enquete não se tratava de pesquisa, mas de mero levantamento de opiniões, sem controle de amostra. Você pode votar através de seu computador, notebook, tablete ou celular, lembrando que por segurança da enquete seu voto será computado apenas um por IP.

O levantamento será feito através de participação espontânea dos leitores do blog, sem a utilização de métodos científicos de coleta de dados, sem o objetivo ou poder de influência sobre decisões de terceiros.

Participe e vote, sua opinião e votação na enquete tem mais importância do que você próprio supõe para avaliar a atuação dos vereadores e do atual prefeito da cidade.

O leitor poderá fazer também seu comentário sobre a atuação de cada vereador na parte de comentário do blog na matéria, ou mesmo no instagram @blogguamareemdia. Sua opinião é muito importante no processo de avaliação e melhoria na prestação de serviços de seus representantes.

