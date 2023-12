Boas Festas pelo o Prefeito de Guamaré Arthur Teixeira

Neste momento especial, em que as luzes da nossa cidade brilham mais intensamente, quero me dirigir a cada um de vocês com o coração cheio de afeto e respeito. Celebramos não apenas a magia do Natal, mas também a chegada de um ser que ilumina nossas vidas com amor e esperança: Jesus Cristo nasceu!

Na decoração natalina que embeleza a casa de cada família e também as praças e ruas de nossa cidade, expressamos não apenas a alegria da festa, mas também a união que torna Guamaré um lugar único e especial. As luzes que piscam simbolizam a luz que cada um de nós carrega em seu coração, contribuindo, cada qual a sua maneira, para tornar nosso município um lugar melhor.

Que neste Natal possamos renovar os sentimentos mais nobres e cultivar a compaixão, solidariedade e gratidão em nossas vidas. Que o espírito natalino nos inspire a compartilhar sorrisos, abraços e momentos significativos com nossos entes queridos.

Desejamos a todos um Natal repleto de amor, paz e alegria. Que possamos construir juntos uma cidade cada vez mais próspera e acolhedora para todas as famílias guamareenses.

Feliz Natal, Guamaré!

Arthur Teixeira e Família