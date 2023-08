Boi na Brasa: Chegou o açougue que faltava em Guamaré

No mais novo estabelecimento aberto neste sábado (12), você encontra as melhores carnes como: Acém, Cupim, Costela, Fraldinha, Maminha, Patinho, Coxão Mole, Coxão Duro, Alcatra, Filé Mignon, Contra Filé, Picanha, além de Peixes, Frango, Carne Suínas, dentre outros produtos para seu dia-a-dia com atendimento diferenciado, e com toda agilidade que você precisa.

O cliente ainda conta com um ambiente moderno, aconchegante, e um açougueiro qualificado para prestar atendimento, preparo das carnes e desossas.

O Boi na Brasa está presente no segmento de Açougue, e fica localizada na Travessa Nossa Senhora da Penha – S/N – Próximo a Nilton do Corte. Aceita todos os cartões de créditos e atende pelo WhatsApp: 84 – (84) 987611264