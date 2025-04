BOLSONARO DESEMBARCA EM NATAL NESTA QUINTA PARA AGENDA POLITICA NO RN

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarca em Natal na noite desta quinta-feira (10), onde será recepcionado por apoiadores no Aeroporto Internacional Aluízio Alves. A chegada está prevista para às 22h. A movimentação marca o início de uma intensa agenda política no Rio Grande do Norte ao lado do senador Rogério Marinho (PL).

Na sexta-feira (10), Bolsonaro tem compromissos com a cúpula do PL no estado e visita a cidade de Acari pela manhã. Às 10h30, ele conhecerá a chamada “Cidade da Moda”, localizada na BR-427, um dos polos de confecção do Seridó.

Em seguida, o ex-presidente e o senador Rogério Marinho seguem para Jucurutu, onde visitarão, por volta das 12h30, a Barragem de Oiticica — obra que recebeu maior volume de recursos durante sua gestão.

A agenda continua no Alto Oeste potiguar, com a participação no evento “Rota 22”, em Pau dos Ferros. O encontro está marcado para o fim da tarde na sede da AABB e deve reunir lideranças da direita no estado, entre deputados estaduais, federais, prefeitos e vereadores aliados ao bolsonarismo no RN.

Ismael Sousa

