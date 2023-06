Bolsonaro inelegível é o troféu que a esquerda sempre desejou

Está equivocado quem pensa que o ex-presidente Jair Bolsonaro está desgastado. Ele continua sendo uma força de oposição no panorama político nacional. Atualmente, sua missão é fortalecer o Partido Liberal (PL), junto com Michelle Bolsonaro, por meio da realização de eventos de filiação nos diferentes estados, com vistas às eleições de 2024.

Porém, o cenário da sucessão presidencial de 2026 traz nuvens carregadas para o principal representante da direita no Brasil. No próximo dia 22 (que coincidência, não?), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) irá iniciar o julgamento de uma ação que pode resultar na inelegibilidade do ex-presidente pelos próximos 8 anos.

Curiosamente, essa ação, que está em sigilo, não se baseia em acusações de corrupção, rachadinha, uso de candidaturas laranjas ou caixa 2. Ela investiga a conduta de Bolsonaro durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, na qual ele levantou suspeitas sobre as urnas eletrônicas.

Uma coisa é certa: diante do atual contexto de insegurança jurídica enfrentado pelo país, Bolsonaro corre o risco de se tornar inelegível. Ele mesmo já admitiu isso. Esse seria o troféu tão desejado pela esquerda, que almeja eliminar seus adversários, um por um, “dentro das quatro linhas”.

Blog Ismael Sousa