BOTAFOGO VENCE PALMEIRAS FORA DE CASA E REASSUME LIDERANÇA DO BRASILEIRÃO

O Botafogo derrotou o Palmeiras por 3 a 1 nesta terça-feira (26), no Allianz Parque, e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro a duas rodadas do fim. Os gols do Glorioso foram marcados por Gregore, em jogada ensaiada, Savarino e Adryelson. Richard Ríos, nos acréscimos do segundo tempo, descontou.

Com a vitória, o time comandado por Artur Jorge chegou a 73 pontos e depende apenas de si para conquistar o título. O Palmeiras, por sua vez, permanece na vice-liderança, com 70 pontos.