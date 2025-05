CADÊ O CAMINHÃO SUGADOR DA PREFEITURA DE GUAMARÉ PARA ATENDER A POPULAÇÃO?

São grandes as reclamações por parte da população nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, referente à falta da prestação de serviço do caminhão sugador da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Tudo leva a crer que o problema que afeta a população do município está longe de ser resolvido.

É visível constatar que as famílias estão descontentes com a falta dos serviços básicos que deveria ser prestados pela prefeitura através da secretaria de obras. Sou vitima como cidadão do abandono como muitas famílias estão sendo no município. De janeiro até hoje já realizei 16 pedidos protocolados via WhatsApp e acreditem se quiser, sem êxito.

A prefeitura adquiriu em 2015 na gestão do prefeito Hélio Willamy, um caminhão sugador modelo Hidrojato com capacidade total de 20.000 litros sendo 17.000 l de dejetos e 3.000 l de água em alta pressão pelo o valor de R$ 365.000.00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). Este veículo da prefeitura alguém pode me dizer nos comentário onde se encontra? Assim como os outros caminhões alugados ao município para este serviço conforme consta o contrato no portal?

O blog tem recebido diariamente vários tipos de reclamações, seja da ausência de alguém a frente da secretaria de obras que de fato pense no povo, e procure resolver os problemas da cidade. A falta de atendimento por parte do carro sugador, por exemplo, tem afetado muitas famílias, sendo um problema constante.

Estas famílias estão à mercê da sorte sem qualquer retorno da sua legítima reivindicação feita a secretaria de obras. As respostas são repetitivas: “o carro sugador está quebrado, seu nome está na lista, estamos esperando o de baixa do meio, para atender aos pedidos de Guamaré, tenham calma amigo, aguardem, aguardem, e o tempo passando sem o devido atendimento”.

É função da secretaria de obras atender a população, quando esta precisar e solicitar o carro sugador de fossas, desentupimento, reparo na iluminação publica, bueiros e limpeza pública, dentre outros serviços básicos. O blog teve acesso a alguns pedidos feitos por moradores da cidade a secretaria de obras, além de vídeos de consumidores e áudios em tom de muita indignação, dando nome aos responsáveis pelo desserviço.

O problema que persiste desde as gestões anteriores está cada vez mais crônico e requer providências imediatas. A situação na cidade tem gerado impactos não apenas para a saúde das famílias que residem no município, mas também ao meio ambiente, já que há muitas fossas cheias esperando pelo bendito atendimento.

Confesso que vi e ouvi, e tudo isto me leva a conclusão que a prefeitura está devendo a população. O governo do prefeito Hélio Willamy, precisa-se mais do que nunca ser sinônimo de orgulho em atender em tempo, aqueles que mais precisam dos serviços da prefeitura, o povo!

Aqui pra gente…

Quando a população chega a reclamar tanto, tanto, tanto, algo está errado e precisa ser visto antes da situação ficar insustentável. Quero acreditar que o prefeito Hélio tenha conhecimento deste grande problema, e que em tempo encontre uma solução, o povo agradece.

Penso está certo. Ou não?

