Caern anuncia concurso público com previsão de 33 vagas e salários de até R$ 8,1 mil

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) anunciou nesta sexta-feira (4) que o governo do Estado autorizou a realização de um concurso público para preenchimento de vagas no órgão.

Segundo a companhia, o certame vai acontecer ainda neste segundo semestre de 2023. Os salários serão de R$ 8.146,10 para nível superior e R$ 4.198,11 para nível técnico.

A previsão, de acordo com a Caern, é que sejam abertas 33 vagas para contratação imediata, além de formação de cadastro de reserva. As provas serão aplicadas em Natal, Caicó e Mossoró.

As vagas são:

6 para técnico de controle ambiental – 6 para técnico de instrumentação – 6 para técnico de edificações – 6 para técnico de mecânica – 2 para engenheiro eletricista – 2 para engenheiro mecânico – 2 para engenheiro químico – 2 para engenheiro civil – 2 para advogado

Fonte: G1RN