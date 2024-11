CAERN TRABALHA PARA RESTABELECER ABASTECIMENTO EM GUAMARÉ E COMUNIDADES DE MACAU

O abastecimento de água está temporariamente suspenso em Guamaré, suas comunidades e localidades do município de Macau. Em Guamaré, a parada afeta as comunidades Mangue Seco, Lagoa Doce, Umarizeiro e o distrito de Baixa do Meio.

Em Macau, são afetadas Cohab, Posseiros I e II, Papagaio, Terra de Deus e os distritos de Barreiras e Diogo Lopes.

A parada foi provocada por vazamento em adutora de 200mm. A Caern trabalha para concluir a retirada do vazamento até o final da tarde deste domingo (17), com a imediata religação do sistema.

Após a retomada, será necessário aguardar um prazo de até 72 horas para a completa normalização do abastecimento.