CAERN TRABALHA PARA RESTABELECER ABASTECIMENTO EM MACAU E GUAMARÉ

Um vazamento na rede de água bruta do Sistema Pendências – Macau, no final da noite dessa sexta-feira (20), causou parada emergencial no abastecimento nas áreas urbanas e localidades dos municípios de Macau e Guamaré.

As áreas afetadas em Macau são Salinópolis, Quixaba, Ilha de Santana, Tambau, Vila Alcanorte, Soledade, Papagaio, Terra de Deus, Posseiros, Barreiras, Diogo Lopes, além das comunidades de Chico Martins e Cacimba da Baixa.

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte informa que o conserto deve ser concluído durante a noite deste sábado (21). O prazo para normalização do fornecimento de água ser concluída é de 72h após a realização do serviço.

Em Guamaré, as localidades de Lagoa Doce, Mangue Seco, Lagoa de baixo, Baixa do meio, umarizeiro, ponta de salina e Salina da Cruz tiveram o abastecimento de água suspenso.

Com informações da Assessoria CAERN

Post Views: 63