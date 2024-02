CÂMARA ABRE OS TRABALHOS LEGISLATIVOS COM A MENSAGEM DO EXECUTIVO NESTA TERÇA, 20

A Câmara Municipal de Guamaré, retorna do recesso parlamentar, nesta terça-feira, dia 20 de fevereiro, com a leitura da mensagem anual do Poder Executivo, logo mais às 15 horas.

É esperada para a primeira sessão do ano de 2024, a presença do prefeito Arthur Teixeira, que na ocasião deverá apresentar o balanço de obras e ações do ano de 2023 e as metas de gestão para que se inicia.

“O Executivo e o Legislativo são poderes independentes, mas têm o dever de atuar em sintonia na defesa dos interesses maiores do cidadão guamareense”, destacou o presidente da Casa, vereador Eudes Miranda.

Com informações: Assecom/CMG