Câmara de Guamaré com representatividade no IIº Congresso Interestadual do Legislativo

Entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro, o Teatro Dix-Huit Rosado em Mossoró, está sendo palco do II Congresso Interestadual do Legislativo. A Câmara Municipal de Guamaré está bem representada no evento que reúne cerca de 600 vereadores de diversos estados do Nordeste para discutir os principais temas do momento e para a troca de experiências entre os legisladores da região.

Para o vereador Gustavo Santiago (SDD), a iniciativa visa proporcionar um espaço para diálogos construtivos que possam contribuir para a melhoria das práticas legislativas e, por consequência, para o desenvolvimento dos municípios. Além de Gustavo, estão presentes no encontro, os vereadores Diego de Lisete, Edinor Albuquerque, Thiago de Berg, Daniel do Sub e Leandro Félix.

O congresso se apresenta como um fórum de debates estratégicos, onde vereadores dos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, Pernambuco e Paraíba se reúnem para abordar assuntos de relevância e impacto em âmbito regional e nacional. O evento é uma iniciativa do Instituto de Gerenciamento de Cidades e da União dos Vereadores do Rio Grande do Norte-UVERN.

Com informações: Assecom/CMG