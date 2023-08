Câmara de Guamaré deve ultrapassar mil carteiras de identidade emitidas em 2023

Na gestão do presidente Eudes Miranda, a Câmara Municipal de Guamaré deu continuidade ao serviço de emissão da Carteira de Identidade (RG). No período de março a agosto deste ano, cerca de 800 cidadãos foram beneficiados com a ação.

Segundo informações do setor responsável pelo serviço, diariamente, uma média de 20 pessoas são atendidas pelo Poder Legislativo. Para população em geral: nas terças e quintas, a partir das 7h, as senhas que dão acesso ao serviço pode ser retiradas no anexo da Câmara Municipal.

Nas quintas-feiras no período da tarde, as marcações acontecem em Baixa do Meio, no anexo da Câmara Municipal, vizinho ao posto de combustível.

Parceria a serviço do cidadão

O convênio entre a Câmara Municipal de Guamaré e o Governo do Estado, através do ITEP, com intermediação da FECAM/RN para a emissão das carteiras de identidade, busca viabilizar a população acesso ao documento civil básico de extrema importância para identificação pessoal e primordial para qualquer cidadão.

A meta da gestão do presidente Eudes Miranda com a prestação desse serviço na Câmara Municipal de Guamaré, é ultrapassar os mil atendimentos até dezembro de 2023.

Mais informações

Baixa do Meio

99985-0707 – Rafaela 99988-3123 – Ana Paula

Guamaré

99950-9888 – João Paulo

99827-9959 – João Solano

Fonte: Assecom/CMG