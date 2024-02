CÂMARA DE GUAMARÉ ENTREGA TÍTULO DE CIDADÃO E MOÇÃO DE APLAUSOS A EMBAIXADOR DO BRASIL NA PALESTINA

Uma manhã histórica, reuniu autoridades e personalidades no plenário da Câmara Municipal de Guamaré para a entrega de Moção de Aplausos e Título de Cidadão Guamareense ao embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, nesta terça-feira, 20 de fevereiro.

A sessão solene dirigida pelo presidente da Casa Legislativa, vereador Eudes Miranda, contou com a presença do prefeito Arthur Teixeira, primeira-dama do município, Daniella Rocha, secretários municipais e assessores, entre outras autoridades.

As duas homenagens foram proposituras do mandato do vereador Gustavo Henrique e aprovadas por unanimidade. O Diplomata de 58 anos foi o principal responsável pelas tratativas da saída do grupo de brasileiros da Faixa de Gaza na Guerra Israel-Hamas em 2023, durante o conhecido conflito israelo-palestino.

Nascido no Recife (PE) em 1966, Candeas é diplomata de carreira e doutor em Socioeconomia do desenvolvimento pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, curso que concluiu ainda em 2002. Hoje é o chefe do Departamento de Defesa do Ministério das Relações Exteriores e foi designado embaixador do Brasil junto à Autoridade Palestina.

O ilustre homenageado é filho Pedro Amaury Candéas e Maria Jandir Candéas. Jornalista, Jandir se emocionou ao usar a tribuna para agradecer a homenagem e destacar algumas qualidades do seu filho e principalmente, ao falar do seu amor e carinho pela terra dos seus antepassados.

“Muito obrigado pela honra e deferência, jamais esquecerei esse momento. Desejo que Deus abençoe esta terra e suas lideranças e que o seu povo continue sendo bravo, corajoso e sobretudo, humano”, disse o embaixador Alessandro Candeas ao concluir suas palavras.

Com informações Assecom/CMG.