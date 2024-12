O Presidente da Câmara Municipal de Guamaré – RN, vereador Eudes Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e regimentais nos termos do RICMG, comunica a todos os vereadores, bem como a população em geral que será realizada mais uma SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, no dia 30 de dezembro de 2024 às 11:00h, na sede da Câmara Municipal de Guamaré, com o objetivo de discutir as seguintes pautas.