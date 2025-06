CÂMARA DE GUAMARÉ RETOMA EMISSÃO GRATUITA DO NOVO RG

A Câmara Municipal de Guamaré retomou o serviço de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), oferecendo mais um importante benefício à população. O atendimento é realizado na sede do Legislativo Municipal e representa um avanço na prestação de serviços à comunidade.

A CIN é o novo modelo de documento de identificação unificado em todo o Brasil. Com ela, o número de registro passa a ser o do CPF, o que padroniza e moderniza o processo de identificação civil em todos os estados.

A emissão da 1ª via do documento é gratuita. Já a 2ª via tem o custo de R$ 35,00, com exceção para pessoas acima de 60 anos e cidadãos inscritos no Cadastro Único com renda per capita de até R$ 218,00, que têm direito à gratuidade em todas as vias.

O presidente da Câmara, vereador Eudes Miranda, ressaltou o compromisso da Casa com a cidadania: “Nosso objetivo é aproximar cada vez mais a Câmara da população, e a retomada desse serviço reforça essa missão. Emitir o novo RG aqui garante mais agilidade, conforto e acesso para os guamareenses.”

Para emitir o documento, é necessário apresentar os seguintes originais: certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor e cartão do SUS. Em caso de furto ou roubo do documento, também é exigido o boletim de ocorrência. Documentos opcionais incluem tipo sanguíneo, CNH e espelho do NIS.

O agendamento pode ser feito presencialmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na sede da Escola do Legislativo (Anexo I), localizada na Rua Luiz de Souza Miranda, s/n, Centro – Guamaré/RN. Após o agendamento, a emissão da identidade ocorre às quartas e quintas-feiras, das 13h30 às 17h.

Com essa iniciativa, a Câmara de Guamaré reforça seu papel como facilitadora do acesso aos direitos fundamentais e da inclusão social.

Assecom/CMG

