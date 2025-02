CÂMARA DE PEDRO AVELINO FIRMA PARCERIA COM SENAC E OFERECE CURSOS PROFISSIONALIZANTES GRATUITOS

Qualificação profissional não é apenas uma oportunidade, é um direito ao quais todos os munícipes devem ter acesso. E foi pensando no desenvolvimento socioeconômico do município, que o Presidente da Câmara Municipal de Padro Avelino, vereador presidente Jussier Carlos (MDB), assinou contrato nesta quarta-feira (12), com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), para ofertar cursos profissionalizantes gratuitos à população.

A assinatura deste contrato pelo o Poder Legislativo que beneficia diretamente o povo representa uma grande oportunidade aqueles que estão em busca de capacitação. Especialmente aqueles que se encontram desempregados. Ao todo, 30 vagas serão ofertadas com cursos em duas áreas como: “Estratégias de Vendas e Atendimento ao Cliente, e Excelência no Atendimento ao Serviço Público”.

De acordo com o presidente da câmara, a iniciativa desta parceria busca atender às necessidades do mercado de trabalho local, e promover a inclusão social por meio da qualificação. “Essa é uma parceria com o SENAC. Com essa ação, reafirmamos nosso compromisso de melhorar a qualidade de vida da nossa população oferecendo oportunidades aqueles que precisam se qualificar”, afirmou Jussier.

O diretor da Escola Legislativa da Câmara Municipal, Jean Carlos, disse que: “a parceria entre a Câmara e o SENAC, é um passo importante no desenvolvimento profissional de nossa população. Fico muito feliz em poder ver o Poder Legislativo investir no desenvolvimento profissional de seus cidadãos”, comentou.

Portanto, se o cidadão Pedroavelinense deseja se qualificar e ser aluno do SENAC nestes dois cursos profissionalizantes gratuito, fique atento ao SITE da Câmara de Pedro Avelino, e em suas redes sociais, para fazer sua inscrição e obter mais informações.

