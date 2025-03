CÂMARA DE PEDRO AVELINO PREPARA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Pedro Avelino promoverá no próximo dia 25 de março de 2025, às 15h no plenário José Antas Filho, uma Palestra que terá como temática: ‘Lei Maria da Penha e Direto das Mulheres’. Será uma grande oportunidade para se divertir e refletir sobre os direitos e o empoderamento da mulher nos tempos atuais.

Segundo o presidente da câmara, vereador Jussier Carlos (MDB), o convite se estende a todas as mulheres do município. Ele disse que: “será uma grande oportunidade para refletir o quanto as mulheres lutaram por suas conquistas na sociedade, enfrentando muitos desafios no decorrer de sua história”. Comentou.

A palestra será ministrada pela renomada Drª. Juliana Alcoforado de Lucena. Um encontro imperdível que promete transformar suas fraquezas em coragem e resiliência, conquistando espaços sem perder sua essência, superando desafios por meio do autoconhecimento, garantindo seus direitos na sociedade.