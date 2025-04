CÂMARA DE PEDRO AVELINO PROMOVE CURSO DE MARKETING DIGITAL EM PARCERIA COM A ESCOLA DO LEGISLATIVO E MULT SEC – INFO

A Câmara Municipal de Pedro Avelino, em uma iniciativa da Escola do Legislativo, realizou nesta quinta-feira um importante curso de Marketing Digital em parceria com a empresa Mult Sec – Info. O evento contou com a expertise do professor Sebastião Antão da Silva, que compartilhou conhecimentos e ferramentas essenciais para o desenvolvimento de estratégias digitais eficazes.

O curso teve como objetivo capacitar os participantes, incluindo servidores públicos, empreendedores locais e demais interessados, a compreenderem e aplicarem os conceitos fundamentais do marketing digital. Em um cenário cada vez mais conectado, a presença online e a habilidade de promover produtos, serviços e ideias através de plataformas digitais tornam-se cruciais para o sucesso em diversas áreas.

Durante a formação, o professor Sebastião Antão da Silva abordou temas relevantes como:

Introdução ao Marketing Digital: Conceitos básicos, a importância da presença online e as diferentes áreas do marketing digital.

Redes Sociais: Estratégias para construir audiência, criar conteúdo engajador e utilizar as diversas plataformas de forma profissional.

Marketing de Conteúdo: A criação de conteúdo relevante e de valor para atrair e reter clientes ou público-alvo.

SEO (Otimização para Mecanismos de Busca): Técnicas para melhorar o posicionamento em resultados de busca como o Google.

E-mail Marketing: Como construir listas de e-mail, criar campanhas eficazes e manter um relacionamento com o público.

Análise de Métricas: A importância de monitorar e analisar os resultados das ações de marketing digital para otimizar as estratégias.

Os participantes tiveram a oportunidade de interagir com o professor, tirar dúvidas e discutir casos práticos, enriquecendo ainda mais o aprendizado. A parceria entre a Câmara Municipal, através da Escola do Legislativo, e a Mult Sec – Info demonstra o compromisso em oferecer qualificação e atualização para a comunidade local, preparando-a para os desafios e oportunidades do mundo digital.

Ao final do curso, os participantes expressaram grande satisfação com o conteúdo apresentado e a didática do professor Sebastião Antão da Silva. A iniciativa reforça o papel da Câmara Municipal de Pedro Avelino como agente de desenvolvimento e fomento ao conhecimento na região.

Espera-se que os conhecimentos adquiridos neste curso de Marketing Digital contribuam significativamente para o crescimento de negócios locais, aprimoramento da comunicação institucional e o desenvolvimento profissional dos participantes.

Blog Robson Cabugi

Post Views: 104