Câmara de vereadores realizará Sessão Solene de entrega de Título de Cidadão Guamareense

A Câmara Municipal de Vereadores de Guamaré realizará no próximo dia 7 de dezembro de 2023, quinta-feira, às 10h, no plenário vereador Luiz Gonzaga do Carmo, sessão solene de entrega de Títulos aos Cidadãos Guamareenses.

A concessão está prevista no Regimento Interno da Câmara Municipal (art. 223), como um ato de honraria do Poder Legislativo ao cidadão que tenha praticado atos de relevante interesse social em favor da população.

Assim, anualmente, em sessão solene, os vereadores prestam homenagem aos cidadãos, após aprovação de 2/3 dos membros da Casa de Leis. Como dito, trata-se de um dos momentos mais solenes do município com a homenagem das personalidades que contribuíram e contribuem para o crescimento da cidade.

Nota do Blog

Ao tempo, registre-se, que este blogueiro foi convidado pelos vereadores Carlos Câmara e Leandro Felix, para o recebimento do Título de Cidadão Guamareense, pelos relevantes serviços prestados à população através deste canal de notícias do povo.

Resido no município de Guamaré com minha família há mais de 23 anos, e o Blog Guamaré em Dia, já ultrapassou os 12 anos deste sua criação, com milhares de seguidores e milhões de acessos e visualizações no blog, e em suas redes sociais.

Tempo que se registrou muita dedicação e perseverança, muita informação e conhecimento para manter o blog sempre atualizado e a nossa população bem informada.

Agradeci aos nobres parlamentares pelo reconhecimento a este blogueiro, instante em que recusei o convite para ser homenageado. O portal continuará imparcial e extreme de dúvidas quanto à sua atuação, mantendo-se, sempre ao esforço da avaliação popular.

Assim, contento-me com o reconhecimento das ruas, das pessoas humildes com o meu trabalho. Essa honraria não tem data, hora ou palco, é diária e diuturna, o que me toma de imenso orgulho e humildade, de registrar, escrever e publicar.

Entendo que ser cidadão vai além de ter seu nome lançado nos assentamentos específicos, é estar integrado e envolvido com a transformação e o desenvolvimento da terra que amamos.

Por fim,

Eu tenho o maior orgulho de dizer quantas vezes for preciso, que eu amo minha querida Guamaré!