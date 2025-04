CÂMARA E SENAC QUALIFICAM 30 NOVOS PROFISSIONAIS GRATUITAMENTE EM PEDRO AVELINO

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), a Câmara Municipal de Vereadores de Pedro Avelino, realizou nesta quinta-feira (03), a solenidade de entrega de 30 certificados aos novos profissionais qualificados em cursos gratuitos de formação profissional.

Os cursos foram disponibilizados à população em atendimento a uma reivindicação popular feito ao Poder Legislativo. Os novos profissionais foram formados gratuitamente pelo SENAC nos cursos de “Estratégias e Técnica de Vendas, e Excelência no Atendimento ao Publico”.

A cerimônia de entrega dos certificados aconteceu no plenário do legislativo, e contou com a presença do presidente da Câmara, vereador Jussier Carlos (MDB), demais vereadores, autoridade politicas e religiosas, servidores e a população em geral que preencheu a galeria para prestigiar o evento.

Segundo o Presidente, vereador Jussier Carlos, “a parceria entre a câmara e o Senac, tem como objetivo oferecer cursos gratuitos para nossa população que precisa de qualificação, visando a inserção no mercado de trabalho e geração de renda, por meio da Escola Legislativa. Hoje, foi feita a entrega dos certificados aos alunos qualificados do nosso município. A entrega de cada certificado de conclusão aos alunos representa uma importante valorização da formação e qualificação profissional. O curso promoveu o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais para o mercado de trabalho, e esta é apenas a primeira etapa, novos cursos serão ofertados e anunciado a população através das redes sociais da câmara ”. Comentou.

Veja mais imagens clicando em cima das fotos para poder ampliá-las: