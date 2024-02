CÂMARA MUNICIPAL: HAVERÁ SESSÃO ORDINÁRIA NESTA TERÇA-FEIRA, DIA 27

Depois de um longo recesso parlamentar, à Câmara Municipal de Guamaré volta aos trabalhos legislativos nesta terça-feira, 27 de fevereiro a partir das 15hs, de acordo o regimento interno e horário regimental, respectivamente.

Com pauta extensa, a sessão será presidida pelo o presidente, vereador Eudes Miranda. A sessão promete surpresas segundo nos revelou um assessor de um “vereador da base governista”.

A sessão será também transmitida através das redes sociais da Câmara Municipal.

As sessões da câmara é mais uma oportunidade de cada cidadão acompanhar o trabalho dos vereadores no legislativo. Saber de fato quem é situação ou oposição, aquele que lhe representa na casa do povo.

Amanhã poderá acontecer tudo inclusive nada.