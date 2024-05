CÂMARA MUNICIPAL: NÃO HOUVE SESSÃO NA CÂMARA POR FALTA DE QUÓRUM

Não houve sessão ordinária prevista para acontecer nesta terça-feira (14), às 15 horas, horário regimental devido terem faltado VEREADORES de QUÓRUM, para que a sessão fosse de fato realizada.

O plenário até contou com público presente em sua galeria, mas devido à falta de alguns parlamenteares não foi possível à realização. Apenas os vereadores José Silva (Dedezinho), vice-presidente da câmara, Miranda Junior, Diego de Lisete, Tiago de Berg, Leandro Felix, Daniel do Sub e Edinor, registraram presença.

O vice-presidente da câmara, vereador Dedezinho, informou que 4 dos 11 vereadores estão participando de uma audiência em Macau, razão da ausência e impossibilidade de quórum. Ele abriu e fechou a sessão obedecendo ao regimento interno do legislativo.

Os requerimentos e projetos de Leis que estavam na ordem do dia serão apreciados na próxima sessão, marcada para o dia 21 de maio de 2024, no horário regimental.

A realização das sessões ordinárias é de suma importância para que os trabalhos do legislativo possam andar. Cada semana que passa sem sessão a população perde, pois deixam de serem votados apresentados projetos, discutidos requerimentos em prol da população.