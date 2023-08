Câmara Municipal: Pauta da sessão ordinária desta terça-feira, 08

EXPEDIENTE

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária realizada em 27 de junho de 2023.

Projeto de Lei nº- Projeto de Lei que institui o Dia do Gari a ser comemorado no dia 16 de maio de cada ano, e dá outras providências, de autoria do vereador Diego de Lisete.

ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO Nº 061/2023 – Requer do Excelentíssimo Sr. Presidente desta Augusta Casa Legislativa que encaminhe o Requerimento a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil solicitando que realizem a perícia técnica, juntamente com os engenheiros da Secretaria de Obras e Infraestrutura, averiguando do estado estrutural da Ponte sobre o rio Miassaba, que dar acesso a Comunidade de Lagoa Seca, de autoria do vereador Diego de Lisete;

REQUERIMENTO Nº 062/2023 – Requer do Excelentíssimo Sr. Presidente desta Augusta Casa Legislativa que encaminhe o Requerimento a Secretaria de Obras solicitando a restauração da Ponte que existe ou a construção de uma nova ponte sobre o rio Miassaba que dar acesso a Comunidade de Lagoa Seca, de autoria do vereador Diego de Lisete.

Eudes Miranda da Fonseca

Presidente