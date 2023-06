Câmara Municipal: Pauta da sessão ordinária desta terça-feira, 20

EXPEDIENTE

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária realizada em 06 de junho de 2023.

LDO­ ­– 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias, de autoria do Executivo Municipal.

ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO Nº 054/2023 – Requer ao Plenário desta Augusta Casa Legislativa que aprove e a presidência da Mesa Diretora encaminhe Oficio a Empresa 3R Petroleum, solicitando reunião entre os Vereadores e o (os) responsável(is) pela gerência ou direção do Ativo Industrial de Guamaré, o mais breve possível, de autoria do vereador Diego de Lisete;

REQUERIMENTO Nº 055/2023 – Requer do Excelentíssimo Sr. Presidente desta Augusta Casa Legislativa que encaminhe o Requerimento as Secretarias de Transporte e Trânsito e Obras e Infraestrutura, a colocação de uma rotatória com prisma de concreto (gelo baiano) e três lombadas com faixas elevadas para travessia de pedestres (Lombofaixas), assim como toda a sinalização de transito adequada e necessária, na Avenida Primavera e na Rua que dá acesso a Estrada do Minhoto, nas proximidades da Praça Poliesportiva Manoel Nascimento de Morais, na comunidade de Salina da Cruz. autoria do vereador Diego de Lisete.

Eudes Miranda da Fonseca

Presidente