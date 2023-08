Câmara Municipal: Pauta da sessão ordinária desta terça-feira, 22

EXPEDIENTE

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária realizada em 08 de agosto de 2023.

MATÉRIA LEGISLATIVA – PROJETO DE LEI ORDINÁRIA- 006/2023 – Autoriza o Poder Executivo a criar um Banco de Oportunidades Municipal denominado de “Tem Emprego Aí”, no município de Guamaré/RN, e dá outras providências de autoria do vereador Diego de Lisete;

MATÉRIA LEGISLATIVA – PROJETO DE LEI ORDINÁRIA- 007/2023 – Emenda Dispõe sobre denominação de Logradouros, localizado no Distrito de Baixa do Meio, Município de Guamaré-RN, e dá outras providencia, de autoria do vereador Gustavo Santiago;

PROTOCOLO – 191/2023 – Prestação de Contas protocolada pela Prefeitura Municipal de Guamaré, referente ao exercício 2022, para conhecimento e devidas providências, de autoria do Executivo Municipal.

ORDEM DO DIA

MATÉRIA LEGISLATIVA – 001/2023 – Solicitar do Chefe do Executivo municipal, ouvida a mesa, informações referentes aos atendimentos realizados pelo setor de radiografia da Secretaria de Saúde, nos últimos 5 anos. Notadamente: 1 – Número total de exames de radiografias realizados no período de 01/01/2019 a 31/12/2023; 2 – Lista dos médicos solicitantes; 3 – Classificação dos tipos de radiografias realizadas, tais como, radiografias de tórax, radiografia de membros, dentre outras, de autoria do vereador Gustavo Santiago.

Eudes Miranda da Fonseca

Presidente