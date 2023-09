Câmara Municipal: Pauta da sessão ordinária desta terça-feira, 26

EXPEDIENTE

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária realizada em 19 de setembro de 2023.

PROTOCOLO 391/2023 -PROJETO DE LEI – Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos recebidos da União para cumprimento da assistência financeira complementar de que trata a Emenda Constitucional n.º 127/2022, de autoria do Executivo Municipal.

ORDEM DO DIA

MATÉRIA LEGISLATIVA – REQUERIMENTO Nº 065/2023 – Requerer ao Chefe do Executivo municipal através do setor competente que seja providenciado a pavimentação a paralelepípedo e rede de distribuição de água potencial de 15 ruas projetadas no distrito de Lagoa Seca, de autoria do vereador Carlos Câmara.

Eudes Miranda da Fonseca

Presidente