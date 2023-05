Câmara Municipal: Pauta da sessão ordinária desta terça-feira, 30

EXPEDIENTE

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária realizada em 16 de maio de 2023.

MATÉRIA LEGISLATIVA – PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº- 003/2023 – Institui O “Dia do Evangélico ” no Município de Guamaré-RN, de autoria dos vereadores Manú de Nascimento e Carlos Câmara;

MATÉRIA LEGISLATIVA – PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº- 004/2023 – Dispõe sobre a denominação da Praça localizada na Rua Monsenhor José Tibúrcio em bifurcação com a Rua Três Corações no Centro deste Município, passando assim a figurar com o nome Praça da Bíblia, de autoria dos vereadores Manú de Nascimento e Carlos Câmara.

ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO Nº- 049/2023 – Requer do Excelentíssimo Sr. Presidente desta Augusta Casa Legislativa que encaminhe o Requerimento a Secretaria de Obras solicitando a reforma do calçadão que margeia os rios Aratuá e Miassaba, de autoria do vereador Diego de Lisete;

REQUERIMENTO Nº- 050/2023 – Requer a Presidência da Mesa Diretora desta Augusta Casa Legislativa que encaminhe este Requerimento a Secretaria Municipal de Saúde à implantação de uma nova equipe de Saúde da Família – eSF na área de atuação da Unidade Básica de Saúde – UBS 1, de autoria do vereador Diego de Lisete;

MATÉRIA LEGISLATIVA – REQUERIMENTO Nº- 052/2023 – requerer ao excelentíssimo senhor prefeito, para que os praticantes da modalidade esportiva wheeling (mais conhecida como grau) tenham um espaço para a prática. Sugerindo que sejam liberados os seguintes lugares: em baixa do meio (em frente ao estádio de futebol) e outro em Guamaré (no espaço de eventos do vila Maria), podendo ser liberado apenas um dia na semana (domingo), para que eles possam ter seu espaço liberado para poder treinar a sua modalidade, de autoria do vereador Daniel do Sub.

Eudes Miranda da Fonseca

Presidente