Câmara retorna com os trabalhos legislativos após o recesso parlamentar

A Câmara Municipal de Vereadores de Guamaré está em recesso parlamentar durante todo este mês de julho. O recesso das atividades em plenário está previsto no Regimento Interno da Casa.

No entanto, o atendimento ao público no Poder Legislativo e as atividades administrativas da Casa não sofrerão alterações. O expediente nos gabinetes dos vereadores também permanente normal.

No próxima terça-feira, dia 1º de agosto, os vereadores retornam ao trabalho em sessão ordinária às 15 horas, horário regimental.