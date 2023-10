Caminhão sugador reforça atendimento em caixas coletoras e residências em Guamaré

O saneamento básico ainda é muito precário e não consegue atender toda população da cidade, apesar de ser um direito de todos. Os dejetos das residências localizadas na sede do município são interligados ao saneamento, que subsequentemente através da rede chega até a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), localizada no conjunto Vila Maria.

Pois bem,

Para que todas as residências que ainda não são interligadas sejam atendidas, entra em ação o caminhão sugador da prefeitura, com equipes preparadas para atender em tempo toda população. Os pedidos para atendimento são feitos através do telefone funcional da secretaria de obras.

Sejam na sede, ou mesmo na zona rural do município, os domicílios que não estão ligados à rede de coleta de esgoto, precisa sempre deste trabalho diário da equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbano.

Segundo informações colhidas, mais de 400 atendimentos são atendidos pelo o caminhão sugador somente na sede em Guamaré e comunidades próximas. Na comunidade de Baixa do Meio, por exemplo, maior distrito do município, certa de 300 atendimentos, totalizando em média 700 atendimentos mensais.

Uma equipe que trabalha dia e noite nas ruas da cidade, para minimizar os transtornos em pontos de alagamento em caixas coletoras, caixas de bombas, desobstruindo os dutos e ramais dos caixas-ralos, para escoamento da água pluvial, e realizando a limpeza de fossas em locais que ainda não possuem sistema de esgotamento sanitário.

Por fim,

O caminhão realiza um serviço de extrema importância ambiental. Com ele, é possível atender a população que ainda não conta com rede de esgoto, com serviço de limpeza de fossa e esgotamento sanitário. O veículo também poderá auxiliar na desobstrução do esgoto nas vias, e na drenagem pluvial.

Parabéns as equipes da secretaria de obras que prestam este tipo de serviços na sede e em de baixa do meio 24 horas por dia. Um trabalho importante prestado a população de Guamaré. Sem o trabalho do caminhão sugador a situação seria muito mais difícil.