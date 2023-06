Campanha de vacinação contra a febre aftosa é prorrogada até 30 de junho no RN

A primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa foi prorrogada até o dia 30 de junho no Rio Grande do Norte. O prazo seria encerrado no fim do mês de maio.

O período a mais para a imunização do rebanho foi comunicado nesta sexta-feira (2) pelo Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte (Idiarn).

O órgão estadual responsável pela campanha de imunização dos rebanhos no RN recebeu do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a autorização para realizar a ampliação do prazo para que o produtor possa adquirir a vacina e imunizar os animais.