CANDIDATOS JÁ PODEM FAZER INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO DA SAÚDE DO RN

As inscrições para o concurso da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) podem ser feitas pela internet, no site da banca organizadora, a partir das 14h desta segunda-feira (10) até as 23h59 do dia 14 de abril.

Clique AQUI para se inscrever.

Ao todo, são oferecidas 565 vagas com salários de até R$ 4.270,05. A taxa de inscrição é de R$ 100 para os cargos de nível médio e R$ 150 para os de nível superior. As provas estão previstas para o dia 25 de maio de 2025.

A aplicação deverá ocorrer em nove cidades: Natal, Caicó, João Câmara, Macau, Mossoró, Nova Cruz, Pau dos Ferros, São José de Mipibu e Santa Cruz.

Editais

Dois editais foram publicados no dia 7 de março para o provimento de vagas efetivas, sendo um para nível médio/técnico e outro para nível superior. O concurso é organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

Confira AQUI os editais

No edital 01 são ofertadas 259 vagas, além do cadastro de reserva, para cargos de nível médio, que abrangem 13 cargos diferentes. Já no Edital 2, são 306 vagas, além de cadastro de reserva, para cargos de nível superior, contemplando 90 especificações diferentes. Em ambos os documentos é possível conferir todas as especificidades para cada seleção.

Uma diferença entre as duas seleções é que a seleção para nível médio/técnico terá apenas uma fase com a aplicação de prova objetiva, sendo ela eliminatória e classificativa. Já o concurso para o nível superior vai acontecer em duas etapas: a primeira com prova objetiva e prova discursiva, as duas eliminatórias e classificatórias. A segunda refere-se à prova de títulos, que é apenas classificatória.