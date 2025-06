CANETA CHEIA DE TINTA: PREFEITO HÉLIO NOMEIA MAIS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; publicou no Diário Oficial dos Municípios na edição desta quarta-feira, 04 de Junho de 2025. RESOLVE: Art. 1º – Nomear novos servidores em cargos comissionados para o governo.

Veja as nomeações:

Nomear, EDIVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA DE SOUZA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Serviços, Energia e Projetos Especiais.

Nomear, VALESCA DA COSTA SILVEIRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.

Nomear, JOSE ZELIO BARBOSA DE ARAUJO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretor de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.

Nomear, JULIETE ROCHA DA SILVA MONTEIRO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, JOSEFA BARBOSA DE ARAUJO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Nomear, EMILY MARTINS SOUZA FERNANDES FONSECA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessoria Técnica Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, ANA BEATRIZ RODRIGUES JERONIMO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerente do Centro de Especialidades Odontológicas, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Exonerar a pedido, o (a) servidor (a), MARIA LUCIENE SILVA, das atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível IV, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde.

Exonerar, DEBORA MILENA VITURINO EVANGELISTA, das atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Limpeza, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

