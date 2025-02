CANETA CHEIA DE TINTA: PREFEITO HÉLIO NOMEIA MAIS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; publicou no Diário Oficial dos Municípios na edição desta quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025. RESOLVE: Art. 1º – Nomear novos servidores em cargos comissionados para o governo.

Veja as nomeações:

Nomear, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessor Técnico Nível III, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Articulação Institucional.

Nomear, MARIA DOS PRAZERES PEREIRA DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessoria Técnica Nível I, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, YLANE CAROLINE PIMENTEL DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, IRAJAN DA SILVA SOUZA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretor de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, ROSE MARRIR BEZERRA RODRIGUES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, MARIA DA CONCEICAO SANTANA DOS SANTOS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, FRANCILENE DA SILVA COSTA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, FELIPE TAUAN CAMARA ARAUJO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretor de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, VITORIA ANTUNES RAMOS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, MARQUEINNY FARIAS DA SILVEIRA CARVALHO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, DEBORA JASMINY COSTA ALMEIDA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, LARISSY LAYNI SILVA DOS SANTOS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, LUCIENE RAISA ALMEIDA DE SIQUEIRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, LAISLA GUILHERMINO DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, FRANCISCA FABIANA DA SILVA LIMA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, NORMA ELOIZA FERNANDES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, MARIA EUGENIA DE LIMA SECUNDO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, MARTA BEATRIZ DA SILVA SOUTO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

omear, KESIA LIDIANNE DA SILVA LIMA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, JULIEDNA DANTAS QUEIROZ, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, MARIA DO ROSARIO NUNES DE MATOS DA CUNHA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe de Seção, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, AMANDA DO NASCIMENTO ARAUJO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Fiscal da Vigilância Sanitária, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, ARIANE BARBOZA DE MELO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessoria de Vigilância em Saúde, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, LIANNA SAYONARA SOARES NASCIMENTO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível I, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, MARCIA MARIA DA SILVA TEIXEIRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível I, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, MARIA LUCIENE SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, MARIA AUXILIADORA GOMES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretoria do Distrito Sanitário – Centro, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, ODIMAR DA SILVA MARCAL, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretoria do Distrito Sanitário – Zona Rural, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, RONNY CHRISTIAN GOMES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerência de Atenção Básica, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, ROSIMEIRE GRACIANO FERREIRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerência de Atenção Básica, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, ISI HANIELY VALE DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerência de Atenção Básica, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, SAMIRA DA COSTA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerência de Atenção Básica, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, RAFAELA DA SILVA CRUZ, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerência de Atenção Básica, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, MICARLA MALAQUIAS MARTINS DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerência de Atenção Básica, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, RICARDO DA SILVA MENDES LOPES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerência de Atenção Básica, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, KARINA SANTOS DE ANDRADE, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerência de Atenção Básica, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, ELOISA MARIA DE MORAIS LIMA CARMO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerência de Atenção Básica, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, SUYSLLA PATRICIA FREIRE PASCOAL, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerência de Atenção Básica, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, WILLIAN MARCAL DE MESQUITA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerência do Centro Especializado em Reabilitação, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, DAPHANNY CAROLAYNNE DE MACEDO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerência do Ambulatório Médico Especializado, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, VANDERLEIA SOARES DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerência de Programação e Execução Orçamentária, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, ANDREA DA COSTA ADVINCULA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerência de Recursos Humanos, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerência de Contratos e Convênios, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, SAMUEL DA CRUZ ADRIANO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretoria de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, IRIS RAQUEL DA SILVA MIRANDA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerência de Controle, Avaliação e Auditoria, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear, YASMIM CAROLINE RIBEIRO ROCHA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretoria do Fundo Municipal e Logística, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.