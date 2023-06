Canoeiros recebem certificado do Curso de Formação de Aquaviário: Marinheiro Auxiliar de Convés e Máquinas

Os canoeiros de Guamaré agora possuem uma formação essencial para conduzir os tradicionais passeios de barco, o curso de Formação de Aquaviários – Marinheiro Auxiliar de Convés e Marinheiro Auxiliar de Máquinas, ministrado pela Marinha do Brasil/Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte, com o apoio da Prefeitura de Guamaré através das Secretarias Municipais de Turismo e Pesca.

Trinta e três pessoas foram beneficiadas dos municípios de Guamaré e Galinhos. A aluna do curso, Joselane Miranda, foi reconhecida pelo melhor desempenho. A solenidade de entrega dos certificados aconteceu na manhã desta quarta-feira (07), na Câmara Municipal de Guamaré.

Os participantes receberam instruções teóricas e práticas sobre navegação, segurança e primeiros socorros, o que aumenta a qualidade e segurança dos passeios oferecidos aos turistas. É uma iniciativa louvável que valoriza a profissão dos canoeiros e contribui para o desenvolvimento do turismo local.

Durante o curso de Marinheiro Auxiliar Fluvial (MAF), os profissionais receberam conhecimentos essenciais para garantir a segurança dos passageiros e a eficiência na condução das embarcações. A iniciativa demonstra o comprometimento da gestão com a valorização dos profissionais que atuam no turismo da região. É importante destacar que a formação dos canoeiros e pescadores é fundamental para garantir a qualidade dos serviços turísticos oferecidos em Guamaré e promover a segurança dos visitantes.

Participaram da solenidade o Presidente da Câmara Municipal, Eudes Miranda, os vereadores Carlos Câmara e Diego de Lisete. A secretária municipal da Pesca, Silvone e o secretário adjunto de Turismo, Luiz Gonzaga.

