Capela centenária é reaberta em Guamaré

Um ambiente de oração e fé, com mais de duzentos e quarenta anos de existência, volta a estar à disposição da comunidade de Guamaré. Foi reinaugurada a Capela de Nossa Senhora da Conceição, localizada no centro da cidade. O espaço, erguido em 1783, estava fechado há quase 5 anos e foi totalmente recuperado.

A data de reabertura, 04 de dezembro, coincidiu com o dia da santa que empresta o nome à capela. A cerimônia contou com a participação de dezenas de pessoas, entre elas, diversas autoridades politicas e religiosas e a população em geral, que se emocionaram ao rever o espaço todo reformado.

“Sem dúvida, é um dia marcante. Depois de muita dificuldade e de muito esforço de várias pessoas, vemos o resultado do trabalho. Recuperada, a capela volta a ser frequentada e utilizada para celebrações. É um patrimônio histórico e cultural devolvido a Guamaré”, disse o Padre Gilvan Bezerra.

A cerimônia se iniciou com procissão luminosa saída da igreja Matriz, para a capela Santuário, acompanhado do andor e o relicário de Nossa Senhora da Conceição. Logo após o hasteamento das bandeiras, apresentação do documentário dos 240 anos da Capela Santuário de Guamaré, emocionando todo publico presente com a história contada.

Logo após, foi celebrada a missa de reabertura de solenidade da Capela Santuário e entronização do novo Sacrário. A Capela de Nossa Senhora da Conceição passará a receber missas aos sábados às 19h.

