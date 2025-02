CAPITÃO MONTENEGRO É O NOVO COMANDANTE DA 1ª CIPM DE MACAU

Em reunião na cidade de Macau com toda equipe de segurança do estado potiguar para tratativas do carnaval 2025 na tarde de ontem(13), os representantes do executivo salineiro – secretário de Governo, Airton Oliveira, e o assessor especial da Prefeitura, Dr. Rui Veras – aproveitaram a oportunidade para dá boas vindas ao novo capitão que comandará a 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM), Capitão Montenegro.

Na reunião

O novo capitão solicitou apoio da gestão da cidade de Macau para manter entendimento com as agremiações carnavalesca. Capitão Montenegro externou sua atenção com o evento e, sobretudo, destacou a necessidade de convocar os diretores de blocos para uma reunião nos próximos dias, onde terá oportunidade de falar sobre suas ideias de segurança para Macau e, consequentemente, discutir junto com os diretores um alinhamento sobre os 4 dias de momo na cidade salineira.

A 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM)

Criada por meio da Lei nº 3.729, de 18 de dezembro de 1968 e reestruturada através do Decreto nº 31.153, de 03 de dezembro de 2021, é o órgão de execução da estrutura organizacional da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), com sede no município de Macau.

Possui a missão de realizar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública nos municípios de Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues, Galinhos, Guamaré, Pedro Avelino, Pendências e Macau. Servindo a uma população estimada de 85.000 habitantes dispostos em, aproximadamente, 3.500 km², cerca de 7% do território do Estado do Rio Grande do Norte.