CARLA DICKSON VAI COORDENAR PROJETO NACIONAL PRESIDIDO POR MICHELLE BOLSONARO

Durante uma reunião com a Senadora Damares Alves (Republicanos-DF) nesta terça-feira (25), a deputada Carla Dickson (União Brasil-RN) recebeu o convite para coordenar no Rio Grande do Norte o projeto Mulheres Conservadoras. Trata-se de um trabalho nacional que é presidido pela ex-primeira dama Michelle Bolsonaro.

O projeto é apartidário e tem o objetivo de formação política de conceitos para mulheres do espectro conservador. Não só para as detentoras de mandatos eletivos, mas mulheres de forma geral.

“É um espaço importantíssimo pra nós mulheres principalmente nos tempos atuais onde vemos tantos projetos e iniciativas atacando as famílias, a favor das drogas e dos aborto por exemplo. Esse convite é fruto do reconhecimento ao trabalho que já venho fazendo há anos e estou honrada. Me sinto cheia de energia para comandar nosso exército das potiguares conservadoras”, comemora Carla Dickson.

Durante a reunião ficou acertado que nos próximos dias será agendada a data da posse da deputada Carla Dickson à frente do projeto. O evento, em Natal, deverá contar com as presenças da senadora Damares e da coordenadora nacional, Michelle Bolsonaro.