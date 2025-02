CARNA ILHA 2025 PROMETE AGITAR GALINHOS COM QUATRO DIAS DE FESTA À BEIRA-MAR

A Prefeitura de Galinhos anuncia a realização do Carna Ilha 2025, evento que integra o calendário oficial de atividades do município e que, neste ano, promete atrair moradores, turistas e foliões para cinco dias de intensa programação cultural e festiva. O evento acontece de 1 a 4 de março com trios elétricos, arrastões pelas ruas, apresentações de frevo e shows musicais na praia, proporcionando um ambiente de lazer, entretenimento e fortalecimento das tradições carnavalescas locais.

A expectativa é que o Carna Ilha 2025 impulsione o turismo e aqueça a economia local, movimentando o comércio e consolidando Galinhos como um destino turístico de referência no período carnavalesco. A programação foi elaborada com o objetivo de atender todas as faixas etárias, contemplando desde atividades para o público infantil até atrações musicais para jovens e adultos.

O prefeito Hudson Matias ressaltou a importância do evento e a preocupação da gestão em garantir uma programação organizada e segura para os participantes.

“O Carnaval é uma manifestação cultural que faz parte da identidade do nosso povo. O Carna Ilha 2025 foi planejado com responsabilidade, para que todos possam se divertir com tranquilidade e segurança. Além disso, a festa deve impulsionar o turismo e o comércio local, contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade”, afirmou o gestor.

A Prefeitura reforça que o evento contará com o apoio de equipes de segurança, agentes de trânsito e profissionais de saúde, visando a integridade e o bem-estar de todos os presentes.

Carnaval e turismo sustentável

Além da programação festiva, o Carna Ilha 2025 será mais uma oportunidade para divulgar as belezas naturais e os atrativos turísticos de Galinhos, que incluem praias preservadas, manguezais, salinas e a prática de esportes náuticos. O município segue investindo na valorização do turismo sustentável, com ações que aliam entretenimento e preservação ambiental.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (28/02

Programação Especial

16h – Concentração do Bloco dos Idosos e Servidores da Saúde no Rio Aratuá

17h – Desfile pelas ruas da cidade ao som da banda de frevo

Sábado (01/03)

16h às 17h – Trio elétrico nas ruas com o Bloco das Crianças (fantasia)

17h às 18h45 – Arrastão no Trio com Viktor Paredão e o bloco Oz Naigas

19h30 – Show de Alecio Farra no trio parado na praia

Domingo (02/03)

15h – Galo Gay pelas ruas de Galos

16h às 17h – Trio elétrico nas ruas

17h às 18h45 – Arrastão no Trio com JP Forrozado e o bloco Os Trilogys

19h30 – Show de MC WS no trio parado na praia

Segunda-feira (03/03)

16h às 17h – Trio elétrico nas ruas

17h às 18h45 – Arrastão no Trio com Roberto Filho e os blocos Gela Guela, Os Txolinhos e os Pelados.

19h30 – Show de Dann Oliveira no trio parado na praia

Terça-feira (04/03)

16h às 17h – Trio elétrico nas ruas

17h às 18h45 – Arrastão no Trio com DK Batidão e os blocos Panelinha e Sem Limites

19h30 – Show da banda Oz Piraz no trio parado na praia

Asscom/Galinhos