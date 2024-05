CARNAUBAIS: NELSON JUNIOR, IRMÃO DE DR. THIAGO ANUNCIA APOIO A PREFEITA MARINEIDE DINIZ

Em caminhada crescente, o time governista vai ganhando reforços com adesões que vão esquentando a pré-campanha eleitoral. Neste final de semana a prefeita Marineide Diniz comemora adesões importantes ao projeto político do seu grupo.

Para surpresa de todos, foi anunciada a chegada do advogado Nelson Júnior, legítimo representante do espólio político do ex-prefeito Nelson Gregório Bezerra, (in memória) que deixou um legado com dois mandatos, oportunamente deixou grandes obras que até hoje são lembradas pela população.

Na opinião de analistas do cenário político local, esta mudança de posicionamento marca o atual momento pré-eleitoral, com potenciai repercussão significativa. Isso em função de Nelson Junior ser considerado irmão de médico ortopedista Thiago Meira, pré-candidato a prefeito pela oposição.

A adesão do legitimo filho de Nelson Gregório, com certeza mexe com o panorama politico, assinalando um fortalecimento do palanque da prefeita Marineide Diniz, que já lançou sua pré-candidatura a reeleição.

O projeto da gestora já conta também com apoio do vereador licenciado Wilson Gregório (PSDB) que integra sua base aliada na câmara municipal. Atual secretário de Obras e Urbanismo, abriu mão da renovação do mandato para apoiar o colega vereador Keide Soares, do mesmo partido.

Nelson Junior, Wilson Gregório e Keide Soares são parte da forte base eleitoral no distrito do Entroncamento e da região Norte do Município.

Engrossando o caldo

No arcabouço de adesões, também ganha destaque a decisão de Junior Batata, suplente de vereador com votação expressiva – 137 votos – em 2020.

Como não se faz omelete sem quebrar os ovos, o popular Batata se afastou politicamente de quem era considerado carne e unha.

Após ocupar a função de promotor de eventos na gestão de dr. Thiago, Batata era mais recente motorista particular, sendo uma espécie de ‘casca de bala’ do ex-prefeito.

Toni Martins