CARNAUBAIS REGISTRA SÉRIE DE TREMORES DE TERRA; MAIOR TEVE MAGNITUDE DE 3.0

Uma série de tremores de terra de baixas magnitudes está sendo registrada próximo ao município de Carnaubais, no Rio Grande do Norte, desde a madrugada de quinta-feira (24), de acordo com o Laboratório Sismológico da UFRN.

O laboratório, que opera as estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) localizadas na região Nordeste, já registrou mais de 20 pequenos sismos na região nas últimas 48 horas.

O tremor mais recente ocorreu nesta sexta-feira (25), às 04h58, com magnitude 1.6 mR. Já o maior tremor da série, até agora, foi registrado ontem, às 19h28, com magnitude preliminar 3.0 mR, mas ainda não há relatos de que esses eventos tenham sido sentidos pela população local.

Segundo o coordenador da RSBR, Gilberto Leite, os tremores de terra de baixa magnitude são relativamente comuns no Brasil, principalmente na região Nordeste. O sismólogo afirma que “esses pequenos sismos são de origem natural e ocorrem devido a liberação de esforços acumulados na crosta terrestre.”

“Os efeitos de qualquer terremoto vão depender de muitos fatores. Dentre esses, podemos citar a distância do epicentro, a magnitude, a profundidade, a geologia local da região e as condições das construções civis. Contudo, eventos desta magnitude não devem causar nenhum efeito”, complementa o especialista.

TN

