CARNAVAL: MACAU ESTÁ ENTRE AS CIDADES MAIS PROCURADAS NO RN, SEGUNDO A TRANSPASSE

O Carnaval de 2025 promete movimentar ainda mais o transporte intermunicipal no Rio Grande do Norte. A Transpasse, por meio das empresas associadas, esta prevendo um aumento de 22% na demanda de transporte rodoviário para o período entre 28 de fevereiro e 4 de março. Com isso, haverá ônibus extras para atender os foliões que viajam para os principais polos carnavalescos do estado.

No último Carnaval, em 2024, a Transpasse transportou 7.432 passageiros para diversas cidades do interior potiguar. A expectativa para 2025 é superar esse número. O reforço na operação visa atender à alta procura por destinos tradicionais como Caicó, Macau, Touros, São Miguel do Gostoso, Zumbi, Maracajaú, Praia da Pipa, Tibau do Sul, Baía Formosa, Barra do Cunhaú, Areia Branca e Apodi.

Dentre essas cidades, Caicó, na região do Seridó, Macau, na região Salineira, e Touros, no Litoral Norte, destacam-se como os destinos mais procurados, recebendo um grande fluxo de turistas durante o período festivo. O fortalecimento da malha de transporte intermunicipal se torna essencial para garantir que os foliões cheguem aos destinos com segurança e conforto.

“Ano após ano, percebemos um aumento significativo na movimentação dos passageiros durante o Carnaval. O reforço na operação é essencial para garantir que todos cheguem ao seu destino com tranquilidade”, afirma Wellington Oliveira, diretor de comunicação da Transpasse.

Com informações da TN/On line